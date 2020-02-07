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Торговая война

Си Цзиньпин: Китай будет устранять торговые разногласия с США на равноправной основе

Председатель КНР надеется, что американская сторона проявит солидарность с Пекином

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Китайское руководство намерено устранять торгово-экономические разногласия с Соединенными Штатами на равноправной основе. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Даже несмотря на то, что между нашими странами существуют противоречия, нам необходимо действовать на равноправной основе, уважая друг друга. И тогда мы сможем найти обоюдно приемлемые способы для решения проблем путем диалога", - приводит слова Си Цзиньпина агентство "Синьхуа".

Председатель КНР выразил надежду, что американская сторона проявит солидарность с Пекином и будет действовать в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне. Он также подчеркнул, что торговое соглашение первой фазы, заключенное между Китаем и США, выгодно как Пекину с Вашингтоном, так и всему миру.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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