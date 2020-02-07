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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Новак: Россия в ближайшие дни сформулирует свою позицию по действиям в рамках сделки ОПЕК

Технический комитет ОПЕК+ на заседании в Вене рекомендовал странам альянса дополнительно сократить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки, чтобы нивелировать влияние коронавируса на рынок нефти

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия в ближайшие дни сформулирует свою позицию по действиям в рамках сделки ОПЕК+.

"Я думаю, это вопрос ближайших дней. Как ситуация будет развиваться, посмотрим в течение ближайших нескольких дней", - сказал Новак в пятницу журналистам.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании в Вене в среду рекомендовал странам альянса дополнительно сократить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки, чтобы нивелировать влияние коронавируса на рынок нефти. В четверг источник в одной из делегаций сообщил ТАСС, что Россия не поддержала общую рекомендацию техкомитета и запросила возобновление консультаций. Другой собеседник ТАСС также подтвердил, что российская сторона изначально была не согласна на новые ограничения в ОПЕК+.

По данным источников, рекомендация техкомитета ОПЕК+ об усилении сокращения добычи еще на 600 тыс. б/с распространяется на второй квартал 2020 года. Оценить заключение техкомитета ОПЕК+ еще должен министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, заседание которого пока по-прежнему запланировано на начало марта 2020 года.

Соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти странами альянса на 1,7 млн б/с до 31 марта. До возникновения ситуации с коронавирусом из Китая страны ОПЕК склонялись к тому, что эту квоту можно продлить до конца года с возможностью пересмотра в июне. Однако после вспышки заболевания, которая уже привела к сокращению авиаперевозок с Китаем и замедлению экономической активности в стране из-за продления новогодних каникул, аналитики и наблюдатели спрогнозировали резкое падение спроса на нефть.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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