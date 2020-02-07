Минвостокразвития предложило создать ТОР "Столица Арктики" в Мурманске

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" может появиться в Мурманске. Проект постановления правительства о создании ТОР опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" на территориях муниципальных образований "Кольский район" и "Печенгский район", городского округа "Город Мурманск" Мурманской области", - говорится в документе, подготовленном Минвостокразвития РФ.

Согласно проекту, вложения резидентов ТОР "Столица Арктики" должны составлять не менее 500 тыс. рублей. Предполагается, что на ее территории будет применяться процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры будет вестись за счет внебюджетных источников.

Если проект будет утвержден, "Столица Арктики" станет первой ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенной не на Дальнем Востоке.

В декабре вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил подготовить проект постановления о создании ТОР в Мурманской области для реализации программы строительства Центра крупнотоннажных морских сооружений. По словам Трутнева, такой центр не имеет аналогов. Объем инвестиций в проект составляет 120 млрд рублей, планируется, что будет создано 15 тыс. рабочих мест.

Реализация проекта "Новатэка" по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений под Мурманском началась в 2015 году. Это будет линия по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и по ремонту и обслуживанию техники для арктических нефтегазоконденсатных месторождений.