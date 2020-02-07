"Известия": госкомпаниям запретят включать "бумажные затраты" в расчет прибыли

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ планирует на законодательном уровне запретить государственным компаниям учитывать при расчетах прибыли некассовые и разовые расходы, неденежные убытки, занижая таким образом сумму дивидендов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с планами министерства.

Как сообщает издание, в 2018 году бюджет потерял порядка 100 млрд рублей дивидендов из-за того, что государственные компании включили в расчеты чистой прибыли такие неденежные убытки, как обесценивание активов, убытки от изменения курсов и другие некассовые расходы. Организациям запретят учитывать практически любые некассовые и разовые расходы, кроме амортизации. Например, будет нельзя включать в отчетность обесценение активов или убытки от изменения курсовых разниц.

"Госкомпании периодически совершают чудеса учета, "роняют" прибыль через некассовые корректировки и в результате перечисляют минимум дивидендов. Можно написать на бумаге что угодно, но фактический финансовый результат от этого не поменяется", - цитирует газета слова одного из источников.

В пресс-службе Минфина газете подтвердили случаи, когда госкомпании "не корректируют базу для расчета дивидендов на сумму некассовых расходов". "Данный вопрос требует рассмотрения", - приводит газета ответ пресс-службы.

Как уточняет издание со ссылкой на руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в бухгалтерском отчете все некассовые операции должны быть указаны обособленно, однако многие компании, в том числе государственные, включают их в расходы. Это, по словам специалиста, приводит к искажению показателей чистой прибыли компаний.