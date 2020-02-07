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"Газпром" в 2020 году может разместить бонды на €6 млрд

Общий объем освоения инвестиций компании составит 1 трлн 104,724 млрд рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" согласовал размещение в 2020 году бондов на общую сумму €6 млрд, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

В целях привлечения финансирования в 2020 году совет директоров холдинга решил "согласовать получение ПAO "Газпром" в 2020 году еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую €6 млрд, или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет", сообщает компания.

Также совет директоров одобрил структурирование сделок в форме одного или нескольких займов, получаемых от компании специального назначения и финансируемых посредством выпуска компанией облигаций участия в займе и их размещения среди международных инвесторов, а также получение листинга еврооблигаций в рамках программы среднесрочных облигаций, на Ирландской (Euronext Dublin) или Швейцарской фондовых биржах или иной фондовой бирже.

Согласно инвестиционной программе "Газпрома" на 2020 год, общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 104,724 млрд руб. Финансовые заимствования (не включая внутригрупповые заимствования) в 2020 году запланированы в объеме 557,769 млрд руб., что на 40% превышает показатель 2019 года.

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