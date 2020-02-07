"Ъ": железнодорожники вернулись к обсуждению перехода на новый тип подшипников

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. В Росжелдоре 6 февраля состоялось совещание, посвященное переводу железнодорожных вагонов на кассетные подшипники, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

На совещании обсуждалось заключение ВНИКТИ о возможности применения подшипников кассетного типа в тележках грузовых вагонов. Анализу подверглись кассетные подшипники "ЕПК-Бренко" с адаптерами различных фирм, установленные на вагонные тележки типа 2. Согласно результатам анализа, применение таких подшипников, возможно, повысит ресурс по сравнению с цилиндрическими подшипниками до 1,5 раз.

Однако источники издания среди владельцев вагонов скептически отнеслись к качеству исследования. Один из собеседников указал на то, что оно было проведено с ошибками.

Один из источников газеты отмечает, что представители ВНИКТИ и не пытались представить результаты как конечные, добавляя, что и совещание не стоит воспринимать, как возвращение к вопросу перехода. Однако с ним не согласны два других источника, которые уверены, что попытка вернуться к вопросу будет предпринята на фоне смены курирующих вице-премьеров.

В РЖД "Ъ" рассказали, что испытания вагонов с кассетными подшипниками проводится с целью определения степени эффективности их эксплуатации для всех заинтересованных сторон.