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Новый терминал аэропорта Геленджик построят к середине 2022 года

После завершения строительства терминала пропускная способность авиаузла увеличится со 160 пассажиров в час до 890

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Новый терминальный комплекс аэропорта Геленджик начнут возводить в 2020 году, завершить строительство планируют к началу курортного сезона 2022 года. После запуска нового терминала аэропорт сможет увеличить пропускную способность в пять раз - до 890 пассажиров в час, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в 2019 году банк ВТБ и администрация Краснодарского края подписали протокол о развитии аэропорта Геленджик. Проект нового терминала в результате конкурса выбран в начале декабря 2018 года, его победителем стало итальянское архитектурное бюро Fuksas. Общий объем инвестиций составляет более 4 млрд рублей. 

"Строительство и ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса будут способствовать развитию региона как круглогодичного места для отдыха. Открытие нового терминала планируется к началу курортного сезона 2022 года. <…> После строительства пропускная способность увеличится со 160 пассажиров в час до 890", - сказали в пресс-службе, уточнив, что возведение нового терминала планируется начать в 2020 году после получения положительного заключения Главгосэкспертизы и завершения процедуры выбора подрядчика.

По планам, новый терминальный комплекс будет состоять из просторного здания площадью около 16 тыс. кв. м, также планируется строительство парковки более чем на 400 автомобилей, служебно-технических и инженерных сооружений. Здание аэровокзала будет выполнено в форме летящей птицы. В озеленении аэровокзала планируется использовать локальные растения, именно те, которые произрастают в этой части региона. Кроме того, в пресс-службе отметили, что проект полностью обеспечен финансированием и дополнительные инвестпроекты аэропорт представлять пока не планирует.

В пресс-службе добавили, что строительство нового терминала вызвано ростом турпотока в город-курорт. Ежегодно количество отдыхающих в Геленджике увеличивается, например, в 2019 году Геленджик посетили на 300 тыс. человек больше, чем годом ранее, всего почти 4 млн человек. При нынешнем максимальном пассажиропотоке аэропорта 160 человек в час его мощности недостаточно. Поэтому часть прибывающих на отдых вынуждены пользоваться услугами других аэропортов, добираясь потом до Геленджика на автомобильном транспорте.
"Строительство нового аэровокзального комплекса, в первую очередь, обусловлено ростом пассажиропотока. <...> Мощностей действующего терминала недостаточно для отправки и приема такого количества пассажиров", - отметили в пресс-службе.

Об аэропорте

Аэропорт Геленджика располагается в районе Тонкого мыса. Он был закрыт на первую реконструкцию в 2004 году, через год начались работы по строительству нового аэровокзала. За пять лет были возведены терминал и взлетно-посадочная полоса. После многолетней капитальной реконструкции аэропорт открылся в мае 2010 года. Государство инвестировало в строительство аэропорта Геленджик порядка 5 млрд рублей.

В 2018 году ВТБ и бывший совладелец "Балтики" Таймураз Боллоев купили по 49,5% в компании, которая управляет аэропортом - ООО "Аэропорт "Геленджик" у ООО "ВестЮн", которое, в свою очередь, приобрело аэропорт у "Базэл Аэро".

Это единственный аэропорт из четырех в Краснодарском крае, который не имеет статус международного. Пассажиропоток за прошлый год составил 338 тыс. человек. Аэровокзал представляет собой одноэтажное здание, где размещены VIP-зал, зал ожидания вылета и зал регистрации.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, турпоток на Кубани в 2019 году сохранился на уровне 2018 года, составив около 17,3 млн человек.

Теги
РоссияКраснодарский край
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