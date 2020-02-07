{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровском крае ожидают активизацию бизнеса из-за строительства ж/д перехода на Сахалин

По словам главы Николаевского района Анатолия Леонова, одна из авиакомпаний хочет восстановить в Лазареве недействующий аэропорт
Проект строительства ж/д перехода на Сахалин Евгения Пустовит/ТАСС
Описание
Проект строительства ж/д перехода на Сахалин
© Евгения Пустовит/ТАСС

ХАБАРОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Бизнес в Хабаровском крае, где обсуждается возведение железнодорожного транспортного перехода с материка на Сахалин, активизировался в ожидании большой стройки. Пока предприниматели арендуют участки с полезными ископаемыми и говорят о планах возродить морской порт в регионе, представители авиаиндустрии просчитывают варианты восстановления местного аэропорта, сообщил ТАСС глава Николаевского района Анатолий Леонов.

В настоящее время транспортное сообщение между Сахалином и материком осуществляется воздушным путем и через морскую железнодорожную паромную переправу Ванино - Холмск, по которой завозится основной объем грузов на остров.

"Когда началось движение вокруг проекта перехода, на нас стали выходить инвесторы с планами реанимировать порт в поселке Лазарев, рядом с которым, в случае принятия положительного решения, развернется стройка. Порт не работает уже около десяти лет и требует реконструкции, он понадобится и для строительства, для завоза необходимых для сооружения перехода грузов, и для развития транспортной логистики в будущем", - рассказал Леонов. Сейчас грузы в район можно завозить только с конца мая по середину ноября, в остальные месяцы акваторию сковывает льдом, напомнил он.

По словам собеседника агентства, одна из авиакомпаний хочет восстановить в Лазареве, где проживает около тысячи человек, недействующий аэропорт.

"В таком масштабном строительстве, как возведение перехода, необходимо будет задействовать около 4 тыс. человек, такого количества работников в районе нет, их нужно будет завозить вахтой. Авиакомпания выразила намерение восстановить заросшую взлетно-посадочную полосу и разрушенное здание аэропорта. Есть обращение о выделении участка на строительство полосы в Лазареве. Процесс по участку уже запущен, на передачу уйдет около года", - сказал Леонов, добавив, что в советское время в поселок самолеты летали четыре раза в день.

Леонов также рассказал, что в администрацию района обращаются подрядчики, строившие Крымский мост. "Они просят землю под вахтовые поселки, но мы с этим пока не торопимся, ведь решения по строительству еще нет. Более того, все карьеры, все месторождения полезных ископаемых - камень, щебень, песок - от станции Селихин в Комсомольском районе края, откуда по проекту может пойти железная дорога к переходу на Сахалин, вплоть до Лазарева взяты в аренду, в том числе нашими компаниями для поставок на стройку", - сказал Леонов.

Стройка вдохнет жизнь в район

Строительство транспортного перехода с материка на Сахалин даст развитие Николаевскому району, уверен Леонов. Район протягивается в восточной части Хабаровского края вдоль побережья Тихого океана. Административный центр - Николаевск-на-Амуре - находится почти в 1 тыс. км от краевой столицы - Хабаровска.

В середине XIX века Николаевск был главным дальневосточным портом и столицей Приморской области, включавшей часть регионов современного Дальнего Востока. Сейчас это небольшой город с населением около 18 тыс. человек. В районе занимаются разработкой золотых месторождений, лесом и рыбой.

"Для нашего района строительство перехода имеет колоссальное значение, проект сможет вдохнуть новую жизнь в экономику. У нас нет незамерзающих портов, автомобильная дорога Хабаровск - Николаевск-на-Амуре заканчивается на противоположном от города берегу Амура и четыре месяца весной и осенью сообщение с нами только воздушное. Грузы в это время завозятся с колес, а крупногабаритные не завозятся вообще. Поэтому железная дорога могла бы возродить район", - сказал собеседник.

О проекте

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса о его реализации президент РФ Владимир Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года.

Проект строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог. Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной железнодорожной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.

Строительство моста потребует около шести лет, сооружение тоннеля займет более 10 лет. Планируемый переход перекинется через пролив Невельского в самом узком его месте шириной примерно в 7 км на мысе Лазарева рядом с мысом Средний. Переход соединит материк с северо-западной частью Сахалина поблизости с упраздненным поселком Погиби.

Как сообщил ТАСС начальник службы взаимодействия с заказчиком компании "Дальгипротранс" Владимир Крапивный, прорабатывалось порядка десяти вариантов решений моста. "Был в итоге рекомендован вариант перехода, располагающийся по линии южнее мыса Среднего на материке, на три км. В этом случае более чем на 1 км сокращается длина проектируемой железнодорожной линии, улучшаются условия судоходства, а также уходит проблема с оползневыми участками на материке", - сказал Крапивный. Длина моста в этом случае составляет более 8,6 км.

Район строительства, как со стороны материка, так и со стороны острова, удален от промышленных центров, в этих местностях неразвита транспортная инфраструктура, отсутствуют железные дороги и автотрассы с твердым покрытием.

Предпроектная работа по разработке основных решений по ветке линии Селихин - Ныш завершена. Документация по двум вариантам перехода - моста и тоннеля - передана в РЖД, проводится ведомственная экспертиза. Общественные слушания по проекту пройдут 11 марта в Николаевске-на-Амуре.

Теги
РоссияХабаровский крайСахалинская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Зоны контроля в лесах, где не тушатся пожары, будут ликвидированы в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС