В Хабаровском крае ожидают активизацию бизнеса из-за строительства ж/д перехода на Сахалин

ХАБАРОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Бизнес в Хабаровском крае, где обсуждается возведение железнодорожного транспортного перехода с материка на Сахалин, активизировался в ожидании большой стройки. Пока предприниматели арендуют участки с полезными ископаемыми и говорят о планах возродить морской порт в регионе, представители авиаиндустрии просчитывают варианты восстановления местного аэропорта, сообщил ТАСС глава Николаевского района Анатолий Леонов.

В настоящее время транспортное сообщение между Сахалином и материком осуществляется воздушным путем и через морскую железнодорожную паромную переправу Ванино - Холмск, по которой завозится основной объем грузов на остров.

"Когда началось движение вокруг проекта перехода, на нас стали выходить инвесторы с планами реанимировать порт в поселке Лазарев, рядом с которым, в случае принятия положительного решения, развернется стройка. Порт не работает уже около десяти лет и требует реконструкции, он понадобится и для строительства, для завоза необходимых для сооружения перехода грузов, и для развития транспортной логистики в будущем", - рассказал Леонов. Сейчас грузы в район можно завозить только с конца мая по середину ноября, в остальные месяцы акваторию сковывает льдом, напомнил он.

По словам собеседника агентства, одна из авиакомпаний хочет восстановить в Лазареве, где проживает около тысячи человек, недействующий аэропорт.

"В таком масштабном строительстве, как возведение перехода, необходимо будет задействовать около 4 тыс. человек, такого количества работников в районе нет, их нужно будет завозить вахтой. Авиакомпания выразила намерение восстановить заросшую взлетно-посадочную полосу и разрушенное здание аэропорта. Есть обращение о выделении участка на строительство полосы в Лазареве. Процесс по участку уже запущен, на передачу уйдет около года", - сказал Леонов, добавив, что в советское время в поселок самолеты летали четыре раза в день.

Леонов также рассказал, что в администрацию района обращаются подрядчики, строившие Крымский мост. "Они просят землю под вахтовые поселки, но мы с этим пока не торопимся, ведь решения по строительству еще нет. Более того, все карьеры, все месторождения полезных ископаемых - камень, щебень, песок - от станции Селихин в Комсомольском районе края, откуда по проекту может пойти железная дорога к переходу на Сахалин, вплоть до Лазарева взяты в аренду, в том числе нашими компаниями для поставок на стройку", - сказал Леонов.

Стройка вдохнет жизнь в район

Строительство транспортного перехода с материка на Сахалин даст развитие Николаевскому району, уверен Леонов. Район протягивается в восточной части Хабаровского края вдоль побережья Тихого океана. Административный центр - Николаевск-на-Амуре - находится почти в 1 тыс. км от краевой столицы - Хабаровска.

В середине XIX века Николаевск был главным дальневосточным портом и столицей Приморской области, включавшей часть регионов современного Дальнего Востока. Сейчас это небольшой город с населением около 18 тыс. человек. В районе занимаются разработкой золотых месторождений, лесом и рыбой.

"Для нашего района строительство перехода имеет колоссальное значение, проект сможет вдохнуть новую жизнь в экономику. У нас нет незамерзающих портов, автомобильная дорога Хабаровск - Николаевск-на-Амуре заканчивается на противоположном от города берегу Амура и четыре месяца весной и осенью сообщение с нами только воздушное. Грузы в это время завозятся с колес, а крупногабаритные не завозятся вообще. Поэтому железная дорога могла бы возродить район", - сказал собеседник.

О проекте

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса о его реализации президент РФ Владимир Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года.

Проект строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог. Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной железнодорожной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.

Строительство моста потребует около шести лет, сооружение тоннеля займет более 10 лет. Планируемый переход перекинется через пролив Невельского в самом узком его месте шириной примерно в 7 км на мысе Лазарева рядом с мысом Средний. Переход соединит материк с северо-западной частью Сахалина поблизости с упраздненным поселком Погиби.

Как сообщил ТАСС начальник службы взаимодействия с заказчиком компании "Дальгипротранс" Владимир Крапивный, прорабатывалось порядка десяти вариантов решений моста. "Был в итоге рекомендован вариант перехода, располагающийся по линии южнее мыса Среднего на материке, на три км. В этом случае более чем на 1 км сокращается длина проектируемой железнодорожной линии, улучшаются условия судоходства, а также уходит проблема с оползневыми участками на материке", - сказал Крапивный. Длина моста в этом случае составляет более 8,6 км.

Район строительства, как со стороны материка, так и со стороны острова, удален от промышленных центров, в этих местностях неразвита транспортная инфраструктура, отсутствуют железные дороги и автотрассы с твердым покрытием.

Предпроектная работа по разработке основных решений по ветке линии Селихин - Ныш завершена. Документация по двум вариантам перехода - моста и тоннеля - передана в РЖД, проводится ведомственная экспертиза. Общественные слушания по проекту пройдут 11 марта в Николаевске-на-Амуре.