Источники: ОАК не примет участие в авиасалоне в Сингапуре

СИНГАПУР, 7 февраля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не примет участие в международном авиасалоне Singapore Airshow 2020, который откроется 11 февраля. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС дипломатические источники.

"Сегодня в "Выставочном центре Чанги" начался монтаж основных стендов, павильон ОАК размещаться не будет, представителей корпорации также не планируется направлять", - рассказал источник, участвующий в организации выставки.

Ранее в корпорации сообщили ТАСС о планах значительно сократить свое участие в авиасалоне с учетом "распространения коронавируса и общих рекомендаций Росздравнадзора".