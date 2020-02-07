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Зоны контроля в лесах, где не тушатся пожары, будут ликвидированы в 2020 году

Рослесхоз принял такое решение в связи с масштабными пожарами в сибирских лесах летом 2019 года

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Зоны контроля в лесах России, где пожары не тушатся, если не угрожают населению и объектам экономики, в 2020 году будут упразднены. Об этом сообщил в пятницу замминистра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко на окружном совещании по вопросам развития лесного хозяйства и подготовке к прохождению лесопожарного сезона.

В связи с большой площадью лесных пожаров летом 2019 года в ряде регионов Сибири, которые нанесли значительный ущерб лесному фонду страны, губернатор Красноярского края Александр Усс в июле озвучил предложение о сокращении зон контроля (труднодоступных зон, где решения о тушении пожаров принимаются при угрозе населенным пунктам). В конце сентября 2019 года руководство Рослесхоза сообщило о том, что площадь зон контроля может сократиться на 150 млн га, что составляет одну треть от площади всех зон контроля.

"Приказ выпущен о ликвидации зон контроля, сейчас он находится на регистрации в Минюсте. Коллег из регионов в первую очередь просил бы обратить внимание на то, что в этом году у нас зоны контроля исчезают. Пересмотреть сводные планы тушения пожаров", - сказал Аноприенко.

Лесные пожары начались в Сибири летом 2019 года в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. Площадь, которую они прошли, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны. В начале ноября начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что лесные пожары, по предоставленным регионами данным, причинили ущерб в 14 млрд руб.

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