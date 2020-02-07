Хуснуллин: регионы с высокими темпами экономического роста получат гранты в апреле

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Средства грантов для регионов, показавших высокие темпы экономического роста, в 2020 году будут доведены до них в апреле, а не в конце года, сообщил на совещании с регионами вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы сделаем все, чтобы с Минэкономразвития за ближайшие два месяца сделать оценку ваших социально-экономических программ, сделать оценку, кто, как и каких результатов достиг, чтобы не в конце года, а максимум в апреле отдать вам деньги - те 50 млрд, которые есть у нас, по результатам работы, на поддержку регионов", - сказал он, обращаясь к представителям регионов.

Хуснуллин обратил внимание субъектов на то, что они должны иметь представление, кто и какую сумму субсидий может получить, и следует уже начать планировать, на что будут направлены эти средства.

В 2018 году регионы, показавшие высокие темпы экономического роста, получили от правительства РФ гранты на общую сумму 20 млрд рублей. Всего гранты получили 40 регионов, в том числе Крым, пять субъектов Дальнего Востока и три региона Северного Кавказа.

По итогам 2019 года, как сообщал бывший вице-премьер Виталий Мутко, средства в размере 45 млрд рублей были распределены между 50 регионами.