В Ростовской области в 2020 году появится четыре ветроэлектростанции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Ветропарки общей мощностью 390 МВт намерены построить в Ростовской области в 2020 году, также планируется строительство заводов по производству комплектующих для ветроэлектростанций. Всего в 2020 году в Ростовской области запустят проекты в сфере ветроэнергетики более чем на 30 млрд рублей, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

"Запланированы к вводу в эксплуатацию четыре ветропарка общей мощностью 390 МВт и два новых производства комплектующих для ветроэлектростанций. Благодаря этим проектам донская экономика в 2020-м году получит, по предварительным оценкам, свыше 30 млрд рублей инвестиций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2020 году должны быть построены ветропарки Фонда развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе ПАО "Фортум" и группой "Роснано"). Строительство трех ветропарков общей мощностью 300 МВт идет в Красносулинском и Каменском районах Ростовской области.

Всего на Каменской ВЭС, Сулинской ВЭС и Гуковской ВЭС будут размещены 78 ветроэнергетических установок мощностью 3,8 МВт каждая. Ожидается, что ветропарки начнут поставки электроэнергии на оптовый рынок в первом полугодии 2020 года. Кроме того, в 2020 году в Ростовской области запланирован также пуск "Азовской ВЭС" мощностью 90 МВт.

Также в 2020-м запланирован пуск двух заводов по производству комплектующих для ветроэлектростанций в Волгодонске. Так, на базе "Атоммаша" компания "Новавинд" откроет производство гондол и генераторов. На другой площадке компания "Ветростройдеталь" организует выпуск модульных стальных башен для ветроэнергетических установок.

О развитии ветроэнергетики в Ростовской области

Фонд развития ветроэнергетики ведет в Ростовской области строительство трех ветряных электростанций суммарной мощностью 300 МВт. Сообщалось, что всего в первом полугодии 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 78 ветроэнергетических установок на Каменской, Сулинской и Гуковской ВЭС.

В декабре 2018 года в регионе открыли завод по производству башен для ветроэнергетических установок мощностью более 600 единиц оборудования в год, объем финансирования составил более 700 млн рублей. Как сообщал ТАСС Сорокин, около 20% всей потребляемой в области энергии будет получено от возобновляемых источников к 2022 году.

Ранее ТАСС сообщал, что к 2025 году в регионе появится несколько ветропарков. Они будут производить четверть электроэнергии, получаемой на "зеленых" энергостанциях России. По словам губернатора региона Василия Голубева, составные части ветроустановок намерены производить на предприятии "Атоммаш".