Банк России видит риски существенного замедления мировой экономики

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Банк России отмечает сохранение рисков существенного замедления мировой экономики, при этом коронавирус является фактором неопределенности на ближайшие кварталы. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. Риски, связанные с торговыми спорами, несколько снизились. Тем не менее сохраняется риск дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики, в том числе под влиянием геополитических факторов, усиления волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, что может оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом", - отмечает ЦБ РФ.

Годовая инфляция в РФ в январе снизилась до 2,4% после 3% в декабре.

ЦБ понизил прогноз по оттоку капитала из России в 2020 году до $15 млрд с $20 млрд. Банк России также понизил прогноз по оттоку капитала из России в 2021 году и 2022 году до $10 млрд с $15 млрд.

Рост ВВП

Прирост ВВП в РФ в 2019 году, по первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует верхней границе прогноза Банка России в 0,8-1,3%.

"По первой оценке Росстата, прирост ВВП в 2019 году составил 1,3%, что соответствует верхней границе прогноза Банка России 0,8-1,3%. Динамика расходов на конечное потребление внесла основной вклад в рост ВВП в 2019 году", - сказано в докладе.

ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году в диапазоне 1,5-2% с последующим ускорением до 2-3% в 2022 году.

"Прогноз роста ВВП в 2020-2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1,5-2% в 2020 году до 2-3% в 2022 году", - говорится в пресс-релизе.

Прогноз по цене нефти

Банк России сохранил прогноз по цене нефти Urals в 2020 году на уровне $55 за баррель.

Прогноз стоимости нефти на 2021 и 2022 годы ЦБ также сохранил на уровне $50 за баррель.