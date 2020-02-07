Субсидии в 2,18 млрд рублей выделят на поддержку АПК Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Минсельхоз РФ подписали соглашение о выделении из федерального бюджета субсидий в 2,18 млрд рублей для поддержки агропромышленного комплекса региона, сообщается в пятницу на сайте правительства КБР.

"Между правительством КБР и Минсельхозом России подписаны соглашения о предоставлении республике в 2020 году из федерального бюджета субсидий в размере более 2,18 млрд рублей. Данными соглашениями предусмотрены мероприятия на развитие агропромышленного комплекса в размере 1,95 млрд рублей и обеспечение комплексного развития сельских территорий в размере более 231 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как поясняет министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев, в настоящее время принимаются меры для того чтобы средства максимально быстро дошли до производителей. "В преддверии весенне-полевых работ очень важно для аграриев республики оказание поддержки в области растениеводства. На эти цели будет направлено более 940 млн рублей бюджетных средств", - добавил он.

По итогам 2019 года объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей в КБР составил 54,1 млрд рублей, зафиксирован рост на 5% к уровню 2018 года. Производство продукции в растениеводстве увеличилось на 5,8%, животноводства - на 4%.