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Регионы ДФО в 2019 году не освоили около 2 млрд рублей субсидии на создание соцобъектов

До 1 апреля регионы должны выполнить работы и закупить недостающее оборудование

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Освоение единой субсидии, которая выделяется из федерального бюджета регионам Дальнего Востока для строительства и ремонта социальных объектов, по итогам 2019 года составило 94,5%, не были израсходованы около 2 млрд рублей. Регионам нужно выполнить оставшиеся работы до 1 апреля, чтобы избежать штрафных санкций, сообщил на заседании правительственной подкомиссии в Москве министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край заявил, что программа строительства социальных объектов по единой субсидии на Дальнем Востоке реализуется с отставаниями.

"Объем кассового исполнения за год составил 94,5%. То есть из запланированных на 2019 год 37,6 млрд рублей мы исполнили работы на 35,6 млрд рублей. Неисполнение составило 2 млрд 65 млн рублей", - сказал Козлов.

Министр добавил, что наибольший объем средств не освоил Хабаровский край - 1,3 млрд рублей. Еще 450 млн рублей не освоило Приморье. Как он пояснил позже журналистам, отставание Хабаровского края отчасти связано с паводками, от которых регион пострадал прошлым летом, отчасти - с задержками по составлению проектно-сметной документации.

На заседании Козлов также уточнил, что до 1 апреля регионы должны выполнить работы и закупить недостающее оборудование, в противном случае их ждут штрафные санкции. По словам Трутнева, неиспользованные средства, которые будут возвращены в бюджет РФ, повторно выделяться регионам на эти цели не будут.

Козлов также сообщил, что контракты регионов Дальнего Востока по единой субсидии направлены на проверку в Федеральную налоговую службу (ФНС).  

"Вы слышали доклад ФНС по вашим государственным контрактам, где мы видим деньги, которые спорны и [которые] нужно обсуждать с точки зрения правоохранительных структур <…> Мы, используя опыт по госконтрактам, такую же информацию передали в органы ФНС на прошлой неделе, чтобы посмотреть по всем уже состоявшимся сделкам, объектам, есть ли там вывод денег в "обналичку", - сказал Козлов.

Министр пояснил, что, когда программа единой субсидии запускалась, информацию по всем объектам также передавали в территориальные правоохранительные органы. "Они вместе с нами в том числе смотрят, чтобы не потом искать жуликов, а предупреждать эти вещи", - добавил он.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра РФ. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона, или 6,6 млн человек.

Теги
РоссияКозлов, Александр Александрович
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