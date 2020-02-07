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РЖД инвестировали в обновление локомотивного парка более 98 млрд рублей в 2019 году

Всего холдинг закупил 738 локомотивов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" в 2019 году инвестировало в обновление локомотивного парка более 98 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Всего было закуплено 738 локомотивов, уточняется в сообщении. Наибольшее количество новых машин пополнило парки локомотивных депо Кинель, Курган, Иланская, Лянгасово, Самара, Чита и Хабаровск.

В структуре поставок тягового подвижного состава - 392 электровоза, в том числе 35 пассажирских (ЭП1М - четыре единицы; ЭП2К - 25 единиц; ЭП20 - шеть единиц). Для грузовой работы закуплено 155 электровозов серии 2ЭС6, семь - серии 2ЭС10, 10 - серии 3ЭС4К, 84 - серии 2ЭС5К, 95 - серии 3ЭС5К, четыре - серии 4ЭС5К и два - серии 2ЭС7.

Объем закупки тепловозов составил 346 единиц, в том числе 19 пассажирских локомотивов ТЭП70БС. Парк грузовых тепловозов наряду с машинами 2ТЭ25КМ (92 единицы) пополнили 12 новых локомотивов серии 3ТЭ25К2М.

В 2019 году был расширен модельный ряд закупаемых маневровых локомотивов. Начались поставки двухосных тепловозов ТЭМ31М, предназначенных для выполнения маневров в депо. В прошлом году компания получила пять таких машин. Из 200 тепловозов серии ТЭМ18ДМ - 11 единиц предназначены для работы на линиях с шириной колеи 1435 мм и задействованы на пограничных станциях Дальневосточной, Забайкальской и Калининградской железных дорог. Закупки маневровых локомотивов серии ТЭМ14 составили 18 единиц.

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