Коронавирус не привел к снижению спроса на российскую нефть и газ в Китае

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 7 февраля. /ТАСС/. Эпидемия коронавируса не привела к снижению спроса на российские углеводороды в Китае, сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

"У нас нет каких-то данных от компаний о том, что есть ограничения и снижение объема поставок. Все идет в соответствии с планами компаний", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр также оценил возможное влияние коронавируса на глобальный рынок. "Сами понимаете, что 150-200 тыс. (б/с) - это незначительный объем, учитывая, что волатильность потребления тоже зависит от многих факторов, от таких как Ливия, Иран, Венесуэла. Там предложение достаточно волатильно и непредсказуемо... Поэтому здесь нужно смотреть в целом на баланс спроса и предложения", - сказал Новак.

Спрос на уголь

Кроме того, по словам замглавы Минэнерго Анатолия Яновского, нет снижения спроса и на российский уголь. Кроме того, в 2020 году экспорт угля из РФ может даже вырасти.

"Нормально. Нет снижения. Спрос не падает, у нас объемы экспорта угля в Китай из года в год растут", - отметил он.

По его словам, возможность роста экспорта угля в Китай будет зависеть от пропускной способности железных дорог на Дальнем Востоке.

Глава крупнейшей в России угольной компании "СУЭК" Владимир Рашевский тоже сообщил журналистам, что пока не видит снижения спроса на российский уголь в КНР.

"Пока нет, пока мы не видели", - заметил он.

Ранее агентство Moody`s опубликовало отчет, из которого следовало, что спрос на нефть в Китае, крупнейшем потребителе этого ресурса, может сократиться на 10% или на 1,4 млн баррелей в сутки из-за последствий вспышки в стране пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Если эпидемия продлится в течение шести месяцев, то рост товарных запасов нефти будет давить на котировки нефти еще в течение года.