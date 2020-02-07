Объем производства сельхозпродукции в Чечне в 2019 году вырос на 11,3%

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Рост объема производства сельскохозяйственной продукции в Чеченской Республике за прошлый год составил 11,3% к уровню 2018 года. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении региона за январь-декабрь 2019 года, опубликованном на сайте управления Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей [сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения] в январе-декабре 2019 года, в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 32,4 млрд рублей [в январе-декабре 2018 года - 27,77 млрд рублей]. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 111,3% [в январе-декабре 2018 года - 97%]", - говорится в докладе.

В частности, согласно статистике, в 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий республики увеличилась на 3,4% по сравнению с 2018 годом и составила 276,4 тыс. гектаров. Посевы зерновых и зернобобовых культур увеличились на 4,3%, кормовых культур - на 5,1%, а посевы технических культур снизились на 1,7%. Валовой сбор картофеля увеличился на 1,7%, а овощей на 73,4%. При этом отмечается, что валовой сбор зерна в Чеченской Республике составил 177,7 тыс. т , что на 33,8% меньше уровня предыдущего года, семян подсолнечника - на 48,1% меньше.

Что касается животноводства, в сельскохозяйственных организациях Чечни на конец декабря прошлого года по сравнению с соответствующей датой 2018 года на 5,9% возросло поголовье крупного рогатого скота, овец и коз - на 93,3%, а поголовье птицы сократилось на 63%.

В январе в республиканском Министерстве сельского хозяйства сообщили, что в Чечне при государственной поддержке создали первую специализированную площадку по выращиванию телят молочных пород на 780 мест. Там же сообщили, что аграрии Чечни совместно с коллегами из Сербии планируют создать на территории республики питомник для выращивания саженцев плодовых культур и винограда.

В 2019 году в Чеченской Республике также реализовано три инвестпроекта по строительству молочных комплексов. При реализации данных инвестпроектов было создано 60 рабочих мест. Суммарная производительность реализованных проектов при выходе не проектную мощность составит 8615 тонн молока в год. Общий объем инвестиций в отрасль составил 805 млн рублей.