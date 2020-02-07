В Крыму запретят строить дома ближе 500 м от моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма до конца первого квартала 2020 года намерены ввести запрет на строительство коммерческих жилых домов ближе, чем в 500 м от моря на Южном берегу полуострова. Об этом сообщил журналистам вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

В курортных зонах Юга России остро стоит вопрос застройки побережья. Причем на участках, расположенных около моря, нередко появляются объекты, построенные с нарушениями или вовсе незаконно. Застройку прибрежных территорий уже ограничили в соседнем с Крымом Краснодарском крае.

"Будет введено ограничение - запрет на строительство жилья в 500-метровой морской зоне. Я так понимаю, этот нормативно-правовой документ выйдет у нас ориентировочно к концу первого квартала текущего года. Можно будет строить только гостиницы, аппарат-отели", - сказал Кабанов.

Он уточнил, что исключение может быть сделано для социального жилья. "Мы сейчас вносим в региональное проектирование ограничения, жилье на Южном берегу Крыма будет строиться либо социальное, либо по федеральной целевой программе - расселение ветхого аварийного фонда, жилье для детей-сирот", - пояснил Кабанов.