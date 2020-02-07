Правительство определит для каждой отрасли квоты на закупку отечественной продукции

АНАПА /Краснодарский край/, 7 февраля. /ТАСС/. Минпромторг России предложил ввести квоту на закупку отечественной продукции при госторгах в размере не менее 50% от их общего объема, но для каждой отрасли этот параметр будет зависеть от конкретных возможностей и конкурентоспособности продукции, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"По оценкам Минпромторга, интегрально необходимо ввести требование на закупку не менее 50% отечественной продукции от всей номенклатуры государственных закупок, которые торгуются на аукционах, но для конкретных отраслей промышленности будут введены свои собственные квоты", - сказал он по итогам посещения военного инновационного технополиса "Эра".

Борисов добавил, после соответствующего анализа и экспертной оценки, конкретные доли госзакупок по отраслям будут доведены до организаторов госзакупок.