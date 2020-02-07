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ЦБ ожидает годовую инфляцию в первом квартале на уровне около 2%

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ЦБ РФ прогнозирует инфляцию в первом квартале 2020 года на уровне 2%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"В первом квартале годовая инфляция, по нашей оценке, составит около 2%", - сказала она.

Инфляционные ожидания населения, по словам главы ЦБ, находятся вблизи двухлетних минимумов.

Рубль остается более стабильным, чем год назад, даже с учетом колебаний курса в январе, отметила Набиуллина.

Говоря о ключевой ставке, она заявила, что ЦБ может уточнить диапазон ее нейтральности, для этого может потребоваться не один год.

 

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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