ЦБ ожидает годовую инфляцию в первом квартале на уровне около 2%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ЦБ РФ прогнозирует инфляцию в первом квартале 2020 года на уровне 2%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"В первом квартале годовая инфляция, по нашей оценке, составит около 2%", - сказала она.

Инфляционные ожидания населения, по словам главы ЦБ, находятся вблизи двухлетних минимумов.

Рубль остается более стабильным, чем год назад, даже с учетом колебаний курса в январе, отметила Набиуллина.

Говоря о ключевой ставке, она заявила, что ЦБ может уточнить диапазон ее нейтральности, для этого может потребоваться не один год.