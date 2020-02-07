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Китайская вирусная пневмония

Набиуллина считает незначительным влияние коронавируса на экономику России

Влияние коронавируса на экономику России сейчас незначительное - глава ЦБ РФ.

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Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаКитайская вирусная пневмония
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ЦБ ожидает годовую инфляцию в первом квартале на уровне около 2%
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