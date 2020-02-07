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J.P. Morgan повысил рекомендацию по акциям "Роснефти" до "покупать"

А целевая цена повышена с $8,3 до $9,4 за глобальную депозитарную расписку

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Банк J.P. Morgan повысил рекомендацию по акциям "Роснефти" с "держать" до "покупать", а целевую цену с $8,3 до $9,4 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Об этом говорится в отчете J.P. Morgan.

Банк ожидает разовые положительные эффекты на прибыль "Роснефти" в 2020 году в сумме 400 млрд руб., что увеличит дивидендную доходность до 8,2%. При этом в целевую цену был включен эффект в $1,1/GDR от проекта "Восток ойл".

Ранее Merrill Lynch также повысил рекомендации по ценным бумагам "Роснефти" до "покупать".

В обзоре отмечалось, что в 2020 году выручка "Роснефти" может вырасти на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Основными факторами роста может стать сокращение финансовых расходов, а также увеличение доли greenfield-проектов. В Merrill Lynch также подчеркивали, что ожидают роста дивидендов "Роснефти" за счет увеличения прибыли при разработке новых нефтяных месторождений.

Банк Credit Suisse повышал целевую цену GDR "Роснефти" с $7,7 до $9.

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