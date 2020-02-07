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Китайская вирусная пневмония

Участникам фармрынка в случае сговора грозит штраф до 15% выручки от продаж масок

ФАС зафиксировала повышение розничных цен на медицинские маски в январе практически во всех регионах страны

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может оштрафовать производителей, продавцов и аптечные сети, если выявит факты злоупотребления доминирующим положением в отношении торговли медицинскими масками на сумму до 15% выручки от реализации этого товара. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

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"За злоупотребление доминированием, если его результатом становится недопущение, ограничение или устранение конкуренции, предполагается штраф до 15% выручки правонарушителя от реализации товара. Административная санкция за картель такая же", - сказали в ФАС.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ зафиксировала повышение розничных цен на медицинские маски в январе практически во всех регионах РФ, в оптовом сегменте лидером стала Адыгея. В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2-2,5 раза, есть регионы с превышением цен в десятки раз. Кроме того, ФАС зафиксировала существенный рост цен и в оптовом сегменте, и среди производителей. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге в январе повысил цены на трехслойные маски в 10 раз.

ФАС предложила создать оперативный штаб с участием властей регионов РФ, Росздравнадзора, антимонопольного ведомства и правоохранительных органов из-за ситуации с ценами на медицинские маски.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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