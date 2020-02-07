Набиуллина заявила, что переговоры по выходу ЦБ из капитала Сбербанка продолжаются

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Переговоры по выходу Банка России из капитала Сбербанка продолжаются. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается переговоров по продаже Сбербанка - они еще не закончились, они продолжаются", - сказала она.

В декабре 2019 года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил журналистам, что правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, так как финансовый регулятор не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявлял в интервью Reuters, что не видит проблем в возможной смене акционера и готов работать с Минфином как с новым собственником.

Банку России принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка. Согласно закону о ЦБ, уменьшение его доли может произойти только после изменения закона.