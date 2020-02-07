Источник: "Сафмар" начал поставки топлива на АЗС российских компаний в Белоруссии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. АЗС российских нефтяных компаний в Белоруссии, которые в настоящее время испытывают недостаток поставок, в феврале закупят нефтепродукты у группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, сообщил ТАСС источник в отрасли.

"Российские нефтяные компании начали закупку топлива для своих АЗС в Белоруссии у компаний группы "Сафмар", - сказал он. Речь идет поставках на АЗС "Роснефти", "Газпром нефти", "Лукойла" и "Татнефти", уточнил он.

В компании "Сафмар" пока не прокомментировали ТАСС эту информацию.

"Сафмар" - единственная компания, которая с начала этого года поставляет нефть в Белоруссию. Закупки у остальных российских нефтяников приостановлены, так как стороны не достигли договоренности по цене поставок. Белорусскую сторону не устраивает наличие рыночной премии в контрактах. Переговоры продолжаются.

На этом фоне белорусские СМИ сообщили о том, что "Белнефтехим" ограничил продажу нефтепродуктов российским сетям АЗС. В частности, сообщалось об ограничении отпуска топлива на АЗС сети "Лукойла".

Всего "Сафмар" в январе - феврале планировал поставить в Белоруссию 750 тыс. тонн нефти. Часть из этих объемов перерабатывается для "Сафмара", пояснил собеседник агентства. "Часть нефтепродуктов, полученных по процессингу, будет реализована "Сафмаром" российским компаниям, чьи АЗС сейчас испытывают определенный дефицит в топливе для розницы", - пояснил он.

В то же время источник ТАСС в одной из российских компаний пояснил, что ситуация на АЗС в Белоруссии не так критична, поскольку сети располагают достаточными складскими запасами топлива.