Авиационные и велосипедные шины исключили из перечня обязательной маркировки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Велосипедные и авиационные шины, а также велосипедные камеры, покрышки и ободные ленты исключены из перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Исключить эти виды товаров из перечня было решено по итогам эксперимента по маркировке шин, который проходил с 20 июня по 30 ноября 2019 года, пояснили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Во время эксперимента Минпромторг России согласился с предложением шинной отрасли и ЦРПТ исключить из маркировки некоторые товары, в частности авиационные и велосипедные шины. Это решение - один из многих примеров конструктивного диалога бизнеса, ЦРПТ и регулятора в рамках эксперимента, что позволяет адаптировать маркировку к реальным потребностям компаний и сделать ее более эффективной и востребованной", - отметили в ЦРПТ.

Добровольная маркировка для четырех товарных групп, включая шины, запущена с 10 января 2020 года. Производство и импорт немаркированных шин, а также их продажа участниками оборота, работающими напрямую с производителями и импортерами, будет запрещена с 1 ноября 2020 года. До 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 ноября 2020 года. С 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны передавать сведения о приобретении, продаже и ином обороте шин в систему маркировки "Честный знак".

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 года обязательной стала маркировка табака, обуви, лекарств по категории "семь высокозатратных нозологий" (7ВЗН). С 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Также обязательной станет маркировка шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.