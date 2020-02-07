Главы инвестфондов ждут от нового кабмина увеличения инвестиций в ключевые проекты

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Главы крупнейших международных инвестиционных фондов ожидают от нового состава российского правительства во главе с Михаилом Мишустиным увеличения инвестиций и привлечения дополнительных средств в ключевые проекты. Такое мнение они высказали в беседе с ТАСС.

В частности, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил ТАСС, что ведущие международные инвесторы и партнеры РФПИ с большим оптимизмом смотрят на новое правительство и высоко оценили первые шаги нового кабмина.

"Инвесторы отмечают, что премьер Мишустин обладает успешным опытом руководства одним из ведущих инвестиционных фондов России (Мишустин в 2008-2010 годах возглавлял компанию UFG Capital Partners - прим. ТАСС), который с хорошей доходностью реализовал целый ряд важных для страны проектов по развитию инфраструктуры и созданию новых рабочих мест", - отметил он.

Настрой на открытый диалог

Дмитриев полагает, что этот опыт чрезвычайно ценен в работе над национальными проектами и в обеспечении прорывного экономического роста.

"Наши партнеры видят настрой премьер-министра на открытый диалог, обмен опытом, и готовность действовать, опираясь на лучшие мировые практики. Они высоко ценят такой профессиональный, позитивный и конструктивный подход", - добавил он.

В свою очередь со-генеральный директор Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, общие активы под управлением - $2 млрд) Бин Ху передал через своего представителя, что в качестве руководителя UFG, одного из наиболее успешных частных инвестиционных фондов России, демонстрировавшего высокие показатели доходности и управлявшегося в соответствии с лучшими мировыми стандартами, Мишустин зарекомендовал себя как высокопрофессиональный инвестор.

"Проекты фонда позволили создать новые рабочие места, увеличить приток инвестиций и объемы экспорта", - отметил он.

Новые проекты

"От нового кабинета министров во главе с Михаилом Мишустиным ожидают увеличения инвестиций и привлечения дополнительных средств в новые проекты, в том числе в инфраструктуре, цифровом и IT-секторе, транспорте и других секторах экономики. Успешный инвестиционный опыт г-на Мишустина позволит укрепить позитивные тенденции в экономике и ускорить темпы ее роста", - сказал Бин Ху.

Он подчеркнул, что Китай и Россию связывает долгая и успешная история сотрудничества практически во всех областях. "Мы рассчитываем, что партнерство между нашими странами укрепится, в том числе благодаря эффективной деятельности нашего совместного Российско-китайского инвестиционного фонда", - заключил он.

Генеральный директор инвестиционной компании Mubadala Capital (общие активы под управлением - $600 млрд) Валид аль-Мокарраб аль-Мухари выразил надежду на встречу с новым правительством в ближайшем будущем.

"Фонд Mubadala является долгосрочным инвестором в РФ и партнером Российского фонда прямых инвестиций. Наше инвестиционное партнерство фокусируется на достижении максимальных результатов для обеих стран. Мы с нетерпением ожидаем работы с новым правительством. Новый статус премьера Мишустина позволит углубить экономические связи между инвестиционными структурами наших стран. Надеемся на встречу с премьер-министром и членами его команды в ближайшем будущем для обсуждения проектов, которые бы способствовали достижению целей нашего партнерства", - добавил он.