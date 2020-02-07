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Суд в Петербурге запустил процедуру банкротства студии, снимавшей "Улицы разбитых фонарей"

Иск о признании "Прогресс-студии" банкротом подал в прошлом году East-West United Bank

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру банкротства - наблюдение в отношении "Прогресс-студии", которая занималась производством нескольких сезонов сериала "Улицы разбитых фонарей". Об этом говорится в определении суда.

"Информация о принятом судебном акте: введение наблюдения", - говорится в определении. Полный текст пока не опубликован.

Иск о признании студии банкротом подал в прошлом году East-West United Bank, который, по данным на официальном сайте организации, зарегистрирован в Люксембурге. В материалах дела требования истца обозначены на сумму более 616 млн рублей. Акционером банка-истца является российская АФК "Система".

Студия, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, занималась производством нескольких сезонов известного детективного сериала "Улицы разбитых фонарей". Сериал впервые вышел на экраны в 1998 году.

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РоссияСанкт-Петербург
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