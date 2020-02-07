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Средняя зарплата врачей в России за 2019 год выросла на 5,7 тыс. рублей

По данным Росстата, она составила 80756 рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Средняя зарплата врачей и работников медорганизаций с высшим фармацевтическим образованием в РФ увеличилась на 5,7 тыс. рублей по сравнению с 2018 годом и составила 80756 рублей. Об этом говорится в итогах федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-декабрь 2019 года, опубликованных на сайте Росстата.

Согласно данным Росстата, выше заработная плата в 2019 году была у работников федеральных учреждений. В этих медучреждениях она составила в среднем 97,5 тыс. рублей. Зарплата врачей региональных медицинских учреждений в среднем составила около 78,4 тыс. рублей, а старшие медицинские работники в муниципальных медучреждениях получали чуть более 60 тыс. рублей.

Заработная плата среднего медперсонала выросла в 2019 году примерно на 3,4 тыс. рублей и составила около 39,6 тыс. рублей. Средние зарплаты также различаются в зависимости от формы собственности медицинского учреждения: в федеральных учреждениях средняя зарплата - около 48,7 тыс. рублей, в муниципальных - 30,9 тыс.

Средняя зарплата младших медицинских работников в РФ в 2019 году составила около 35,9 тыс. рублей, что на полторы тысячи рублей больше, чем в 2018 году. В федеральных учреждениях младший медперсонал в среднем получал в 2019 году около 41,6 тыс. рублей, в региональных - около 35 тыс., а в муниципальных средняя зарплата составила чуть менее 29 тыс. рублей.

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