Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Почти три четверти всех людей с избыточным весом и ожирением во всем мире живут в странах с низким или средним уровнем доходов. Об этом говорится в опубликованном в четверг исследовании Всемирного банка (ВБ) "Ожирение: здоровье и экономические последствия надвигающейся общемировой проблемы".

"Долгое время это считалось проблемой исключительно для стран с высоким уровнем доходов. [Однако] более 70% из 2 млрд людей во всем мире с избыточным весом и ожирением живут в странах с низким или средним уровнем доходов, - отмечают авторы работы. - Приводя к росту случаев инвалидности, смертности, расходам на здравоохранение и снижению производительности труда, ожирение становится все более серьезной проблемой для всех стран независимо от уровня доходов".

По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение". По прогнозам, в ближайшие 15 лет расходы из-за высокого уровня ожирения среди населения в развивающихся странах составят в общей сложности более $7 трлн.

Как отмечается в докладе, во всем мире заболевания, связанные с избыточным весом, входят в тройку главных причин смертности. Так, с 1975 года уровень ожирения среди населения планеты увеличился почти в три раза, в настоящее время от связанных с ним болезней в мире ежегодно умирает 4 млн человек. К факторам, "обостряющим эпидемию ожирения, относятся рафинированные продукты питания, пища с повышенным содержанием сахара, а также снижение физической активности и повышение доходов, которые часто идут рука об руку с более высоким потреблением нездоровых продуктов питания".

Последствия ожирения

"По мере экономического роста стран и доходов на душу населения разрушительные последствия и бремя ожирения будут по-прежнему смещаться в сторону бедных слоев", - считает автор исследования Мира Шекар. Так, в Китае в период с 2000 по 2009 год расходы на лечение заболеваний, связанных с избыточным весом, выросли с 0,5% до более 3% от средств, ежегодно выделяемых государством на здравоохранение. Ожидается, что в Бразилии расходы на лечение ожирения увеличатся почти в два раза: с почти $6 млрд в 2010 году до более $10 млрд в 2050-м.

Помимо прямого увеличения расходов на медицинское обслуживание существуют также косвенные издержки, связанные, например, со снижением производительности труда, с отсутствием на работе (по болезни) и досрочным выходом на пенсию, которые влияют на общество.

Рекомендации специалистов

"Одним из наиболее эффективных способов борьбы с ожирением является увеличение инвестиций в доступное и качественное первичное медицинское обслуживание, - считает руководитель департамента ВБ, занимающимся вопросами здравоохранения, питания и населения, Мухаммад Пате. - Это имеет смысл как с точки зрения здравоохранения, так и с экономической точки зрения. Выделение дополнительных ресурсов на передовые системы для раннего обнаружения и лечения заболеваний, прежде чем они станут более серьезными, спасает жизни людей, способствует улучшению состояния здоровья, снижает расходы на здравоохранение".

Во избежание роста числа людей с ожирением в будущем, считают в ВБ, государства "должны придерживаться всеобъемлющего подхода". "Эффективные системы первичного медицинского обслуживания будут иметь решающее значение с учетом необходимости уделять пристальное внимание превентивным мерам. Это, например, изменение правил маркировки переработанных пищевых продуктов, активизация просветительской работы среди потребителей, сокращение уровня соли и сахара в напитках, инвестиции в программы питания детей младшего возраста", - отмечается в докладе.

Его авторы указывают на важность эффективной бюджетной политики, а именно - повышение налоговых сборов на нездоровые продукты питания. Они также предлагают строить больше детских площадок, пешеходных и велосипедных дорожек.