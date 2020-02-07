ЦБ: снижение роста мировой экономики из-за коронавируса может сдерживать рост ВВП

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Замедление роста мировой экономики в связи с коронавирусом и другими внешними факторами может оказать сдерживающее влияние на рост ВВП РФ, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"Действие существующих ограничений по добыче нефти в рамках ОПЕК+, неопределенность относительно параметров сделки на горизонте 2020 года, а также ослабление внешнего спроса на фоне возможного замедления роста мировой экономики в связи с коронавирусом и другими внешними факторами могут оказать сдерживающее влияние на рост ВВП (РФ)", - отмечается в комментарии регулятора.

В 2020 году, по оценкам Банка России, темп прироста ВВП РФ составит 1,5-2%.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе брифинга заявила, что распространение коронавируса можно считать "черным лебедем", что может повлечь риски для экономики, но оценивать его последствия пока рано.