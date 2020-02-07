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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Суд аннулировал лицензию ЧОП, охранявшего детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка

Сотрудник ЧОП "Святогоръ" впустил убийцу в детский сад

АРХАНГЕЛЬСК, 7 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Архангельской области вынес решение об аннулировании лицензии о частной охранной деятельности в отношении ООО "Охранное предприятие "Святогоръ", сотрудник которого 31 октября 2019 года впустил в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре предполагаемого убийцу шестилетнего ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

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"Иск [управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ненецкому автономному округу] об аннулировании лицензии на осуществление частной охранной деятельности полностью удовлетворен", - сказали в пресс-службе.

31 октября 2019 года местный житель Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и убил ножом шестилетнего ребенка. Следствие предъявило Поздееву обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), он признал свою вину.

Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый Поздеев страдает психическим расстройством, на момент совершения убийства был невменяем. Он нуждается в принудительном лечении. После того как защита ознакомится с материалами, дело будет передано в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Сотруднику ЧОП "Святогоръ" предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло по неосторожности причинение смерти (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Охранник свою вину признал частично. Расследование уголовного дела в отношении 35-летнего сотрудника ЧОП завершено. Как пояснили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в ближайшее время дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Теги
РоссияАрхангельская областьРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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