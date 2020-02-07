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Станцию метро "Театральная" в Петербурге планируется открыть в 2025 году

Строительство ведет компания "Метрострой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Станцию "Театральная" Лахтинско-правобережной (четвертой) линии метрополитена Санкт-Петербурга планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"Примерный год открытия станции "Театральная" с первым из двух вестибюлей на перекрестке улиц Глинки и Декабристов - 2025 год", - сказала собеседница агентства.

Первый этап строительства станции, предусматривающий сооружение подземного павильона в основных конструкциях, планируется завершить во II квартале 2022 года, добавили в профильном комитете. Завершить второй этап - строительство наклонного хода и первого вестибюля станции на пересечении улиц Глинки и Декабристов - планируется в 2025 году. Второй вестибюль будет располагаться на Лермонтовском проспекте, 1/44.

"Метрострой" ведет строительство продолжения Лахтинско-правобережной линии метрополитена от станции "Спасская" до "Горного института", включая "Театральную". С вводом в действие нового участка совокупная протяженность эксплуатационного пути от станции "Дыбенко" до "Горного института" составит 14,8 км.

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