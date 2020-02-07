Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Олег Дерипаска раскритиковал снижение Банком России ключевой ставки на 0,25 п.п., до 6% годовых. По мнению бизнесмена, которое он выразил в пятницу в своем Telegram-канале, решение Центробанка негативно скажется на промышленности и уровне доходов населения.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

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Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".

"Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни", - написал бизнесмен.

Ранее в пятницу совет директоров Банка России на первом в 2020 году заседании снизил ключевую ставку шестой раз подряд. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила высокую вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ.

В конце января Дерипаска призвал Банк России снизить ключевую ставку до 4%, чтобы сбалансировать финансовый рынок РФ.

Олег Дерипаска владеет 44,95% в энергометаллургическом холдинге En+ через инвестиционную компанию B-Finance, а также контролирует холдинги "Базовый элемент" и "Русские машины", "Группу ГАЗ", агрохолдинг "Кубань". Кроме того, Дерипаска - основатель благотворительного фонда "Вольное дело".