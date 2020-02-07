РЯЗАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Минпромторг не намерен вводить ограничения по продаже медицинских масок в аптеках. Об этом сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

По его словам, Минпромторг принимает все необходимые меры для того, чтобы не допустить дефицита медицинских масок в России.

"Мы делаем все для того, чтобы этого [дефицита] не случилось, исходя из того, что это такой неожиданный всплеск и запрос не только населением, потому что и в аптечном сегменте, в том числе, шла скупка масок, которые затем вывозились уже за пределы нашей страны", - сказал он.

Объем производства медицинских масок в РФ может быть увеличен с 900 тыс. до 1 млн штук в день.