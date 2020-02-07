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Ростех создал спецкомпанию для производства и продаж газовых турбин большой мощности

Она будет осуществлять поставку серийных образцов турбин заказчику, а также их ремонтно-сервисное обслуживание на протяжении всего жизненного цикла эксплуатации

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ростех создал специальную дочернюю компанию для производства, поставок и сервисного обслуживания газовых турбин большой мощности ГТД-110М, сообщили ТАСС в госкорпорации.

"В феврале текущего года в целях организации серийного производства и вывода на энергетический и газовый рынок страны ГТД-110М по решению госкорпорации "Ростех" в составе ОДК создана специализированная компания "ОДК- Турбины большой мощности", - сообщили в Ростехе. Представитель госкорпорации уточнил, что компания будет осуществлять поставку серийных образцов турбин заказчику, а также их ремонтно-сервисное обслуживание на протяжении всего жизненного цикла эксплуатации.

Первый отечественный инновационный газотурбинный двигатель большой мощности был создан в результате многолетней совместной работы на основе конструкторской документации ООО "ИЦ "Газотурбинные технологии" (образовано ПАО "Интер РАО", АО "Роснано" и АО "ОДК" в лице "ОДК-Сатурн"), при финансовой поддержке Минпромторга, отметили в Ростехе.

Ранее первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков заявил, что корпорация начнет серийный выпуск турбин ГТД-110М в 2020 году. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Ростех планирует финансировать серийный выпуск этих турбин из своего инвестиционного фонда.

В России нет собственной технологии производства газовых турбин средней и большой мощности, но участие в программе модернизации тепловых мощностей предполагает использование только локализованного в стране оборудования.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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