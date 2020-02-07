Власти США выделяют $64 млн на сокращение выбросов угольных электростанций

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделяют $64 млн на финансирование программы "Уголь прежде всего", которая приведет к значительному сокращение выбросов угольных электростанций. Об этом объявил в пятницу министр энергетики США Дэн Бруйетт, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Минэнерго прекращает драконовские правила прошлой администрации [экс-президента Барака Обамы]. Сегодня [в пятницу] я объявляю о выделении федерального финансирования в размере $64 млн на инициативу "Уголь прежде всего", которая направлена на то, чтобы приблизить к нулю выбросы угольных электростанций", - отметил министр.