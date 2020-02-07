Китай заверил США, что торговая сделка будет выполнена, несмотря на задержки из-за вируса

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заверил его в том, что Пекин выполнит условия первой фазы торговой сделки между странами, несмотря на задержки из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Президент Си [председатель КНР Си Цзиньпин] заверил нас в том, что сделка будет реализована, и, даже если закупки [американского] экспорта будут немного медленными из-за вируса, они их позднее наверстают", - заявил он журналистам в Белом доме.

"Это был конструктивный звонок, выдержанный в духе сотрудничества, очень дружеский", - добавил Кадлоу. По его словам, председатель КНР также поблагодарил американского лидера "за помощь в сфере здравоохранения".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.