США приостановили рассмотрение вопроса о тарифах на импорт автомобилей из ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. США взяли паузу в вопросе о введении новых американских тарифов на импорт автомобилей европейского производства. Об этом сообщил в пятницу в интервью Bloomberg TV глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Как представляется, все обсуждения по этому вопросу приостановлены, мы предпринимаем усилия в том, что касается выработки торгового соглашения с ЕС", - отметил он.

Торговые противоречия между США и ЕС вступили в острую фазу после того, как 1 марта 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины на сталь и алюминий из ряда стран, включая ЕС. 14 июня страны Евросоюза единогласно одобрили введение импортных пошлин против США. 20 июня высший орган исполнительной власти ЕС - Еврокомиссия - утвердила установление пошлин на импорт американских товаров на сумму €2,8 млрд.

После встречи президента США Дональда Трампа и на тот момент председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера 25 июля 2018 года стало известно, что США и ЕС пришли к соглашению о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров, а также создании рабочей группы по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов.

В конце января Трамп в интервью газете The Wall Street Journal заявил о возможности введения пошлины на импорт автомобилей из ЕС, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение на условиях, которые устраивают Вашингтон.