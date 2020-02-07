Совкомбанк закрыл сделку по покупке компании "Либерти страхование"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совкомбанк завершил сделку по приобретению компании "Либерти страхование" у одного из крупнейших в США страховщиков имущества и от несчастных случаев Liberty Mutual Group, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Банк продолжит развивать страховой бизнес на базе самостоятельного и независимого юридического лица, при этом компания будет участвовать во всех тендерах банка в абсолютно равных условиях со всеми остальными игроками рынка. Мы убеждены в том, что отношения страховщика с банком должны строиться сугубо на рыночных принципах". Совкомбанк планирует переименовать компанию в "Совкомбанк страхование" в кратчайшие юридически возможные сроки", - отмечает Дмитрий Гусев, председатель правления ПАО "Совкомбанк". По сообщению банка, приобретение страховщика, специализирующегося на моторном страховании, даст существенную синергию для автокредитного бизнеса банка. "Приобретение Либерти Страхования добавит банку еще один источник стабильного комиссионного дохода, что особенно важно в условиях падения процентных ставок.

Отмечается, что стороны подписали обязывающее соглашение 23 декабря, сделка была согласована с Федеральной антимонопольной службой и Банком России в январе-феврале 2020 года.

ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк, входящий в список топ-15 крупнейших банков РФ. Кредитная организация насчитывает 2447 отделения и мини-офисах, расположенных в 1 034 населенных пунктах РФ. Банк обслуживает 6 млн физлиц. Корпоративными клиентами банка являются 200 тыс. компаний.