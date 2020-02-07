Минэнерго США назвало незначительным влияние вспышки коронавируса на энергетические рынки

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Влияние вспышки нового вируса 2019-nCoV на мировые энергетические рынки в данный момент незначительно. Об этом заявил в пятницу министр энергетики США Дэн Бруйетт, выступая в Атлантическом совете.

"Сейчас мы видим некоторое незначительное влияние [коронавируса на энергетические рынки]. Мы видим это по ценам на нефть по всему миру", - отметил министр. Он призвал обратить внимание на возможное решение Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), которая проведет заседание в ближайшие дни. "Их решение будет иметь влияние во всем мире", - подчеркнул глава ведомства.

Бруйетт также указал на "некоторое влияние" на снижение спроса на нефтепродукты от сокращения числа поездок и экономической активности в Китае. При этом, по словам главы Минэнерго, долгосрочные последствия остаются неясными. Он считает "важным внимательно оценивать реакцию Китая по сдерживанию вируса".