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На ремонт электросетевого комплекса Ингушетии "Россети" направят 54 млн рублей

Энергетики намерены заменить более 40 км проводов, 280 аварийных опор

МАГАС, 7 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" в 2020 году направит на реализацию ремонтной программы в Ингушетии более 54 млн рублей. Энергетики намерены заменить более 40 км проводов, 280 аварийных опор на новые, сообщила пресс-служба компании.

"Ремонтная программа филиала "Россети Северный Кавказ" "Ингушэнерго" на 2020 год запланирована в объеме 54 млн 397 тыс. рублей. Основные направления текущего года традиционны для региона: ремонт воздушных линий электропередачи, подстанционного оборудования, расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности", - говорится в сообщении.

Ремонтная программа включает наиболее приоритетные объекты, ремонт которых существенно повлияет на повышение надежности электроснабжения республики. К примеру, специалисты заменят 41,6 км оголенного провода на самонесущий изолированный, его применение позволит значительно уменьшить риск возникновения технологических нарушений.

"280 аварийных опор сменят новые, 571 поврежденный фарфоровый изолятор - на современные аналоги из закаленного стекла и полимеров, 45 трансформаторных подстанций капитально отремонтируют. К расчистке трасс воздушных линий всех классов напряжения от древесно-кустарниковой растительности рабочие группы районных электрических сетей приступят в марте. Плановое задание пункта - 48,40 га", - уточняет пресс-служба.

"Россети" в Ингушетии реализует инвестпрограмму по развитию энергоснабжения республики на период 2016-2022 годов стоимостью более 1,2 млрд рублей. Большая часть финансирования направлена на реконструкцию и техническое перевооружение распределительных сетей.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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