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Роспатент: регистрация товарных знаков "Байкал" доступна всем предпринимателям

Защита наименования места происхождения товара этому не препятствует, пояснил руководитель ведомства Григорий Ивлиев

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Любой предприниматель может зарегистрировать товарный знак со словом Байкал, в том числе на воду. Защита наименования места происхождения товара (НМПТ) этому не препятствует, заявил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Роспатент в конце 2019 года зарегистрировал НМПТ "Вода природная питьевая "Байкал" глубинная". В прессе прозвучали опасения, что после регистрации другие производители, в том числе из Бурятии, не смогут использовать обозначение "Байкал" или его производные, а также зарегистрировать такие обозначения в составе товарного знака.

"Произведенная регистрация означает, что мы теперь защищаем и наименование происхождения товара - вода глубинная питьевая из озера Байкал. Это не значит, что защита предоставляется только одной компании, она может быть предоставлена всем производителям. У нас есть заявка еще от одного производителя, думаю, что он тоже получит защиту. Важно лишь, чтобы было выполнено условие - отсутствие сходства до степени смешения товарного знака с НМПТ", - сказал Ивлиев.

По его словам, регистрация наименования места происхождения товара доступна всем байкальским предпринимателям, в том числе производителям воды. Такие же права есть у всех художников в деревне Жостово или производителей огурцов в Луховицах. В ведомстве также создана рабочая группа по рассмотрению всех споров по наименованиям мест происхождения товаров.

"У нас находятся на рассмотрении еще 64 заявки со словесным обозначением "Байкал", все они будут рассмотрены и многие заявки мы наверняка удовлетворим. Главное - чтобы они не пересекались с зарегистрированными ранее товарными знаками на такие же однородные товары", - добавил глава ведомства.

Как уточнили в Роспатенте, по состоянию на конец января в России охраняются 198 товарных знаков со словом "Байкал" или производными от него словами, включая 26 товарных знаков, зарегистрированных в 2019 году для широкого перечня товаров и услуг.

Теги
РоссияИвлиев, Григорий Петрович
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