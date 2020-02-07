{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Джим Фэрли стал директором Ford по производственным вопросам

Под его ответственностью будут все вопросы, касающиеся деятельности компании на мировых рынках

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Пост директора по производственным вопросам в автомобилестроительной компании Ford Motor занял 57-летний Джим Фэрли. Как указывается в заявлении, размещенном в пятницу на сайте компании, Фэрли будет подчиняться президенту и главному управляющему компании Джиму Хэкетту, в сферу его ответственности будут входить все вопросы, касающиеся деятельности компании на мировых рынках.

Фэрли пришел в компанию в 2007 году на пост руководителя службы маркетинга и продаж, затем возглавлял отдел, занимающийся выпуском машин марки Lincoln, руководил региональными отделениями компании в Южной Америке и Европе, возглавлял департамент мировых рынков. С апреля прошлого года он руководил специальной группой по новым направлениям в бизнесе, технологиях и стратегии, перед которой руководство компании поставило задачу оценить воздействие развития информационных технологий на автомобильную промышленность.

Президент и главный управляющий компании Джим Хэкетт назвал Фэрли "самым подходящим человеком" на пост директора по производственным вопросам. "Хорошо известно его стремление добиться высокого качества выпускаемых автомобилей и высоких результатов на производстве, - заявил он. - [Фэрли] стал лидером, который может взять на себя руководство в период перестройки компании, его воображение и способность оценить перспективы помогут Ford развиваться в будущем".

Компания также объявила об уходе 53-летнего Джо Хинрича с поста руководителя автомобильного дивизиона. "Эти перестановки проводятся в условиях, когда Ford активно осуществляет изменения с целью превращения в компанию с ускоренными темпами развития, - отмечается в заявлении. - С 2017 года Ford в условиях, когда появляются новые технологии, добился серьезных успехов в изменении структуры компании, обновлении модельного ряда и сокращении управленческого аппарата".

Как отметила в пятницу газета The Wall Street Journal, Фэрли на новом посту "получил новые расширенные полномочия и может со временем сменить 64-летнего Джима Хэкетта, возглавляющего компанию на протяжении последних трех лет. Объявление о перестановках в руководстве последовало после того, как во вторник компания представила "разочаровывающий", по оценкам издания, прогноз на 2020 год. Руководство компании, по данным газеты, "сталкивается с целым рядом проблем - от роста затрат на гарантийное обслуживание до проблем с выпуском новых моделей и снижением продаж на мировом рынке".

Теги
США
Реклама на ТАСС
Охранное предприятие Минэнерго отменило тендер на закупку наклеек с оскорблениями Обамы
Появление такого лота является технической ошибкой, пояснили в министерстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС