Джим Фэрли стал директором Ford по производственным вопросам

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Пост директора по производственным вопросам в автомобилестроительной компании Ford Motor занял 57-летний Джим Фэрли. Как указывается в заявлении, размещенном в пятницу на сайте компании, Фэрли будет подчиняться президенту и главному управляющему компании Джиму Хэкетту, в сферу его ответственности будут входить все вопросы, касающиеся деятельности компании на мировых рынках.

Фэрли пришел в компанию в 2007 году на пост руководителя службы маркетинга и продаж, затем возглавлял отдел, занимающийся выпуском машин марки Lincoln, руководил региональными отделениями компании в Южной Америке и Европе, возглавлял департамент мировых рынков. С апреля прошлого года он руководил специальной группой по новым направлениям в бизнесе, технологиях и стратегии, перед которой руководство компании поставило задачу оценить воздействие развития информационных технологий на автомобильную промышленность.

Президент и главный управляющий компании Джим Хэкетт назвал Фэрли "самым подходящим человеком" на пост директора по производственным вопросам. "Хорошо известно его стремление добиться высокого качества выпускаемых автомобилей и высоких результатов на производстве, - заявил он. - [Фэрли] стал лидером, который может взять на себя руководство в период перестройки компании, его воображение и способность оценить перспективы помогут Ford развиваться в будущем".

Компания также объявила об уходе 53-летнего Джо Хинрича с поста руководителя автомобильного дивизиона. "Эти перестановки проводятся в условиях, когда Ford активно осуществляет изменения с целью превращения в компанию с ускоренными темпами развития, - отмечается в заявлении. - С 2017 года Ford в условиях, когда появляются новые технологии, добился серьезных успехов в изменении структуры компании, обновлении модельного ряда и сокращении управленческого аппарата".

Как отметила в пятницу газета The Wall Street Journal, Фэрли на новом посту "получил новые расширенные полномочия и может со временем сменить 64-летнего Джима Хэкетта, возглавляющего компанию на протяжении последних трех лет. Объявление о перестановках в руководстве последовало после того, как во вторник компания представила "разочаровывающий", по оценкам издания, прогноз на 2020 год. Руководство компании, по данным газеты, "сталкивается с целым рядом проблем - от роста затрат на гарантийное обслуживание до проблем с выпуском новых моделей и снижением продаж на мировом рынке".