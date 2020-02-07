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Динамика ключевой ставки Центробанка

Эксперты считают, что ЦБ весной может продолжить снижение ключевой ставки

Ранее она была снижена до 6% годовых

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Банк России может продолжить снижение ключевой ставки весной, полагают опрошенные ТАСС эксперты. Однако решение регулятора будут определять проинфляционные и геополитические риски.

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7 февраля совет директоров ЦБ на первом в этом году заседании снизил ключевую ставку шестой раз подряд - на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 6% годовых. Регулятор не исключает возможности дальнейшего понижения ставки "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом".

По мнению экспертов, у ЦБ остаются причины для последующего смягчения денежно-кредитной политики. Тем не менее дальнейшие шаги регулятора будут определяться инфляционными показателями и геополитическими рисками, связанными в том числе с распространением коронавируса.

Прогнозы экспертов

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, вероятность понижения ставки еще на 0,25 п.п. на следующем заседании ЦБ 20 марта будет определяться инфляционным давлением на фоне распространения нового коронавируса.

"Исходя из риторики пресс-релиза, в ближайшие месяцы возможно дополнительное понижение ставки. Впрочем, это решение будет зависеть от инфляционных рисков, порождаемых изменениями в структуре импорта в результате эпидемии в Китае, ростом бюджетных расходов и инфляционным давлением на глобальных рынках", - поясняет она.

Из перечисленных трех рисков ключевым эксперт назвала ситуацию с вирусом в Китае. Этот риск может проявиться в ближайшее время и повлиять на перспективы изменения ставки ЦБ.

Как считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, сигнал ЦБ о возможности дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях и сохранение рисков финансовой стабильности РФ на умеренных уровнях говорит о возможностях монетарных властей продолжать цикл снижения ставки в этом году.

По мнению эксперта, к концу 2020 года ключевая ставка может опуститься до 5,5-5,75%. Он также не исключает, что снижение может быть реализовано уже в апреле.

Как утверждает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, несмотря на снижение ставки только на 0,25 п.п., запас регулятора составлял не менее 0,5 п.п. Это говорит о предстоящем постепенном снижении в дальнейшем, подчеркивает он.

"Принятие регулятором более осторожного решения может быть вполне оправданно с учетом новых факторов, на которые ссылается Банк России - усиления волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, неопределенность с точки зрения влияния на экономический рост ситуации с коронавирусом",- поясняет депутат.

Теги
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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