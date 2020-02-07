Охранное предприятие Минэнерго отменило тендер на закупку наклеек с оскорблениями Обамы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Подведомственное Минэнерго ФГУП "Ведомственная охрана" отменило тендер, который включал закупку наклеек для автомобилей оскорбительного содержания в адрес бывшего президента США Барака Обамы. Министерство отметило, что появление такого лота является технической ошибкой.
"Наличие в перечне таких наклеек является технической ошибкой и недосмотром соответствующих служб предприятия. Руководством предприятия принято решение отменить закупку в целях уточнения некорректно составленного технического задания", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что должностные лица, ответственные за допущенные ошибки, понесут ответственность.
ФГУП "Ведомственная охрана" разместило тендер на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Северо-Кавказского филиала.
По информации ФГУП "Ведомственная охрана" перечень продукции был сформирован из предложений потенциальных поставщиков, работающих на этом рынке.
Минэнерго отметило, что он составляет нескольких тысяч позиций.