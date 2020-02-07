Минпромторг: говорить о размере квот на госзакупку продукции РФ по отраслям еще рано

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ считает преждевременным говорить о конкретных размерах квот на госзакупку отечественной продукции по отраслям, совещание по этому вопросу в правительстве состоится в ближайшее время, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В законопроекте предусматривается утверждение перечня товаров российского происхождения, работ, услуг для выполнения минимальной доли закупок. Однако подготовка проекта указанного акта еще не началась, в этой связи говорить о содержательном наполнении, а также ранжировании квоты по отраслям еще рано", - сообщили в Минпромторге.

Минпромторг отметил, что получил позиции по подготовленным им поправкам в законодательство от Минфина, ФАС и Минэкономразвития, разногласия по законопроекту оформлены и внесены в правительство для предметного обсуждения. "Проведение совещания ожидаем в ближайшее время", - добавили в министерстве.

По информации источника ТАСС в одном из участвовавших в обсуждении документа ведомств, законопроект не получил одобрения Минфина. Большинство федеральных органов поддержало поправки, но, как отмечает Минпромторг, имеются различные подходы по ее реализации, а также предлагаются альтернативные варианты поддержки отечественных производителей. Министерство также направило законопроекты на правовую экспертизу в Минюст и институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

В пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Минпромторг предложил ввести квоту на закупку отечественной продукции при госторгах в размере не менее 50% от их общего объема, но для каждой отрасли этот параметр будет зависеть от конкретных возможностей и конкурентоспособности продукции.

Ранее издание РБК сообщило, что, по предложению Минпромторга, заказчик должен будет продлевать срок подачи заявок на участие в закупке и признавать закупку несостоявшейся, если на участие в ней не подано ни одной заявки с предложением товаров или услуг российского происхождения. Он будет вправе закупать иностранные товар или услуги, только если по итогам продления опять не будет подано ни одной российской.

По итогам года заказчик будет обязан составить отчет об объеме закупок товаров и услуг российского происхождения. При описании закупки должны будут указываться характеристики под товары и услуги российского происхождения.