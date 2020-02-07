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Владельцем портала Habr стало юридическое лицо с Кипра

Речь идет о Habr Blockchain Publishing LTD

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Кипрская Habr Blockchain Publishing LTD стала владельцем Habr - одного из самых популярных порталов в России, посвященных технологиям. Это следует из новой версии пользовательского соглашения на сайте Habr.

Так, с 7 февраля 2020 года пользователям Habr предлагается заключить соглашение с новым юридическим лицом - Habr Blockchain Publishing LTD с офисом в Никосии (Кипр). В 2018 году на имя этой компании уже был зарегистрирован домен habr.com (ранее портал находился в доменной зоне .ru). Тогда основатель сервиса Денис Крючков обосновывал это в том числе тем, что пользователи портала хорошо владеют английским языком, который является языком программирования во всем мире. Кроме того, отмечалось, что за рубежом аналогов Habr практически нет, в связи с чем появилась необходимость расширить охват аудитории.

Habr был основан Крючковым в 2006 году и с тех пор постепенно становился одним из самых популярных в России порталов, где пользователи в свободной форме обмениваются новостями IT-индустрии, дают советы по программированию. В 2014 году портал был занесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что обязывает владельца ресурса собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей уполномоченным госорганам, а после того, как в 2018 году вступил в силу так называемый пакет Яровой, - предоставлять спецслужбам содержимое переписок, звонков и всех любых других действий.

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КипрРоссия
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