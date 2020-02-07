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Торговая война

Пенс пообещал, что позиция США на дальнейших торговых переговорах с КНР будет жесткой

Вашингтон намерен настаивать на том, чтобы Пекин "не только в большей степени открыл свой рынок для американских товаров, но и изменил подходы к вопросам защиты интеллектуальной собственности"

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена занимать жесткую позицию на дальнейших переговорах с КНР по вопросам торговли, но при этом обращает внимание на определенные изменения китайской позиции. Об этом заявил в пятницу в интервью телекомпании CNBC вице-президент США Майкл Пенс.

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"Мы начинаем замечать, что Китай проявляет готовность к тому, чтобы предпринимать определенные шаги", - отметил он, подчеркнув, что позиция США на торговых переговорах "будет жесткой", и США "будут настаивать на том, чтобы Китай не только в большей степени открыл свой рынок для американских товаров, но и изменил подходы к вопросам защиты интеллектуальной собственности". Такие изменения, по его словам, "в долгосрочной перспективе могут привести к установлению справедливых и взаимовыгодных отношений с Китаем".

Соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем было подписано 15 января в Вашингтоне. Подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Торговая война
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